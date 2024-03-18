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14:40, 18 марта 2024Культура

Лазарев рассказал о причинах отказа фотографироваться с Волочковой

Лазарев рассказал, что отказался фотографироваться с Волочковой из-за спешки

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Российский певец Сергей Лазарев рассказал о причинах, по которым он отказался фотографироваться с балериной Анастасией Волочковой на красной дорожке премии «Золотой граммофон». Об этом он сообщил в эфире программы «Шоу Воли», доступной на RuTube.

Артист пояснил, что танцовщица находилась недалеко от него продолжительное время, а обратиться с просьбой о совместной фотографии решила в тот момент, когда исполнитель спешил в гримерку.

«Это была красная ковровая дорожка, передо мной была Волочкова, которая ходила туда-сюда. Она меня видела и не выражала желания со мной сфотографироваться. Потом наступила моя очередь фотографироваться, после которой мне надо было бежать переодеваться», — объяснил Лазарев.

В рамках программы певец также обратился к балерине, признавшись, что он не хотел ее обидеть, и назвав ситуацию недоразумением.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года на премии «Золотой граммофон». Журналисты сняли на видео, как Волочкова подходит к Лазареву с предложением сфотографироваться, после чего исполнитель отказывается, приносит ей свои извинения и уходит.

Ранее Волочкова рассказала о своих поклонниках, которые сломали дверь театра «Золотое кольцо» на ее спектакле.

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      Анастасия Астахова
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