Второго и третьего «Чебурашку» будут снимать одновременно

Вторую и третью часть фильма «Чебурашка» начнут снимать одновременно летом

Второй и третий фильм про Чебурашку будут снимать одновременно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова российского актера Сергея Гармаша.

Начало съемочного процесса запланировано на лето. «Съемки фильма "Чебурашка-2" сейчас находятся на подготовительном этапе. В начале июня запустятся съемки фильмов "Чебурашка-2" и "Чебурашка-3", подряд сразу будут сниматься два больших полных метра», — поделился актер.

В конце февраля сообщалось, что «Чебурашку» решили продлить на третий фильм. Отмечалось, что режиссером проекта останется Дмитрий Дьяченко.

В основе сюжета «Чебурашки» — история о неизвестном науке зверьке, попавшем в приморский город России и познакомившемся с садовником дядей Геной. Главного героя озвучила российская актриса Ольга Кузьмина.