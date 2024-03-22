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07:42, 22 марта 2024Силовые структуры

Юноши создали фейковый маркетплейс и обманули россиян на 10 миллионов рублей

В Иркутске задержали двух создателей фейкового маркетплейса

Фото: Pogiba Alexandra / news.ru Global Look Press

В Иркутске задержали двух 21-летних юношей, создавших фейковый маркетплейс. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, товарищи решили стать бизнесменами. Они создали в мессенджере онлайн-площадку и продавали там вещи за бесценок. Фото товаров скачивали из интернета. Фигуранты обещали отправить заказ после полной оплаты, но, получив деньги, переставали выходить на связь. На такой обман попались жители нескольких регионов России. Ущерб составил десять миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждены дела по статье 159 («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Уфе 41-летнего бывшего заместителя начальника отдела полиции приговорили к семи годам лишения свободы за хищение денег у подчиненных.

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      Екатерина Кашурникова
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