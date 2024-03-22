Жену Павла Прилучного после смены имиджа сравнили с Агатой Муцениеце

Жена российского актера Павла Прилучного, актриса Зепюр Брутян кардинально сменила имидж и удивила подписчиков. Соотвествующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 28-летняя знаменитость предстала в вязаном свитшоте коричневого цвета и показала новый цвет волос. Так, звезда решила избавиться от темных прядей, выкрасив их в светлый оттенок.

Пользователи сети, в свою очередь, заметили, что после преображения Брутян стала похожа на бывшую супругу Прилучного, актрису Агату Муциниеце, и принялись их сравнивать в комментариях под постом. «То чувство, когда захотела напомнить мужу о бывшей», «А зачем красить волосы как его первая жена? Смешно», «У них с Агатой один парикмахер», «Агата, это ты?», «Уже кто-то написал, что ты копируешь Агату?» — писали они.

Ранее российская блогерша и телеведущая Ида Галич также кардинально сменила имидж и показала результат на откровенных фото. Знаменитость опубликовала серию снимков, на которых предстала в белом топе с глубоким декольте и одной бретелью, а также мини-юбке телесного цвета. При этом звезда позировала в новом образе с длинными завитыми в кудри волосами оттенка блонд.