Ида Галич кардинально сменила имидж и показала результат на откровенных фото

Блогерша Ида Галич предстала с длинными светлыми волосами на новых фото

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич кардинально сменила имидж и показала результат на откровенных фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость опубликовала серию снимков, на которых предстала в белом топе с глубоким декольте и одной бретелью, а также мини-юбке телесного цвета. При этом звезда позировала в новом образе с длинными, завитыми в кудри волосами оттенка блонд.

Помимо этого, она примерила бежевые чулки с подвязками, длинные перчатки и многочисленные украшения. Визажисты сделали Галич мейкап в нейтральных тонах.

Поклонники оценили внешний вид инфлюэнсерши в комментариях под постом. «Вызывайте пожарных», «Шакира, ты ли это?», «Ида, расхитительница сердец», — восхитились они.

В феврале Ида Галич показала лицо без косметики. На размещенном кадре знаменитость позировала с закрытыми глазами, сидя в постели на фоне круглого зеркала.