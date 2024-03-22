Жители обстреливаемого Белгорода пожаловались на закрытые подвалы

«Ъ»: жители находящегося под обстрелами Белгорода заявили о закрытых подвалах

Жители Белгорода, находящегося под обстрелами со стороны Украины, пожаловались на то, что некоторые подвалы в домах закрыты на ключи. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на своего корреспондента.

Корреспондент прибыл в город и пообщался с местными жителями. Некоторые пожаловались на закрытые подвалы. По словам журналиста, в четырех ближайших домах, на которых была надпись «укрытие», открылась лишь одна дверь подвала.

При этом двое граждан сообщили, что не видят закрытых убежищах проблемы, так как в противном случае в подвалах будут жить бездомные.

Доступ в бомбоубежища Белгородской области осуществляется по ключу. Их раздавали старшим по подъездам и активистам еще летом 2022 года. Губернатор региона Вячеслав Гладков объяснял, что бомбоубежища должны быть всегда закрыты. В первую очередь, это обеспечивает антитеррористическую безопасность многоквартирного дома.

За несколько дней до начала выборов президента России ВСУ усилили активность атак на российские регионы, в том числе и на Белгородскую область. Президент России Владимир Путин 15 марта заявил, что удары наносились с целью срыва процесса голосования и запугивания людей. Он подчеркнул, что около 95 процентов ракет и снарядов противника сбивается системами противовоздушной обороны, а также заявил, что удары безнаказанными не останутся.