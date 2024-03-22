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12:30, 22 марта 2024Культура

Звезда Marvel раскритиковала фильмы про супергероев

Звезда Marvel Гвинет Пэлтроу раскритиковала франшизы про супергероев

Фото: Billy Bennight / Globallookpress.com

Голливудская актриса и звезда серии фильмов Marvel про Железного человека Гвинет Пэлтроу высказалась о супергеройских фильмах. Ее цитирует TMZ.

Пэлтроу поддержала режиссера фильма «Американское чтиво» Корда Джефферсона, который призвал вкладывать средства в небольшие инди-проекты в ходе своей речи на церемонии вручения премии «Оскар».

По мнению актрисы, современные студии вкладывают много ресурсов в высокобюджетные фильмы о супергероях, из-за чего индустрия страдает. Она заявила о важности сосредоточиться на создании оригинального и разнообразного искусства. «Понимаете, вы можете снять много хороших фильмов, которые кажутся по-настоящему оригинальными, но, как только вы попытаетесь угодить всем, есть риск, что упадет качество», — высказала Пэлтроу критику.

Ранее американский режиссер и продюсер Мартин Скорсезе рассказал об опасности фильмов по комиксам. По мнению Скорсезе, кинокомиксы являются угрозой для нескольких поколений зрителей.

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