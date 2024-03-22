Звезда «Школы рока» заявил о готовности сняться в сиквеле фильма

Актер Джек Блэк заявил о готовности сняться в сиквеле фильма «Школа рока»

Американский актер и музыкант Джек Блэк заявил о готовности сняться в сиквеле фильма «Школа рока». Этим он поделился в беседе с порталом JOE.

«Я бы хотел, чтобы вышла "Школа рока 2: Электрическое бугало (School of Rock 2 Electric Boogaloo). Я готов», — поделился актера. Отмечается, что на данный момент официальной информации о разработке сиквела проекта нет.

Ранее американский актер Джефф Бриджес, исполнивший роль Чувака в картине «Большой Лебовски», рассказал, что готов сняться в сиквеле фильма.

В 2003 году в прокат вышла лента режиссера Ричарда Линклейтера «Школа рока», в которой Блэк исполнил роль музыканта-неудачника. Фильм собрал в мировом прокате 131 миллион долларов при бюджете 35 миллионов.