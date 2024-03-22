Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
17:10, 22 марта 2024Культура

Звезда «Школы рока» заявил о готовности сняться в сиквеле фильма

Актер Джек Блэк заявил о готовности сняться в сиквеле фильма «Школа рока»

Кадр: фильм «Школа рока»

Американский актер и музыкант Джек Блэк заявил о готовности сняться в сиквеле фильма «Школа рока». Этим он поделился в беседе с порталом JOE.

«Я бы хотел, чтобы вышла "Школа рока 2: Электрическое бугало (School of Rock 2 Electric Boogaloo). Я готов», — поделился актера. Отмечается, что на данный момент официальной информации о разработке сиквела проекта нет.

Ранее американский актер Джефф Бриджес, исполнивший роль Чувака в картине «Большой Лебовски», рассказал, что готов сняться в сиквеле фильма.

В 2003 году в прокат вышла лента режиссера Ричарда Линклейтера «Школа рока», в которой Блэк исполнил роль музыканта-неудачника. Фильм собрал в мировом прокате 131 миллион долларов при бюджете 35 миллионов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Украина решила ослушаться США и готова продолжить наносить удары по НПЗ России. В Киеве назвали их своей законной целью

      Командира ВСУ осудят за совершение теракта на нефтестанции в Брянской области

      Возможность пересмотра договора ЕС для помощи Украине оценили

      На Украине отказались от выдачи отсрочки священникам и дипсотрудникам

      В Госдуме назвали слухами сообщения о новой волне мобилизации

      На Украине сообщили о частичном запуске ДнепроГЭС после ракетного удара

      Названа причина выступлений Орбакайте в ресторанах США

      Пассажир рейса в Москву пошутил о бомбе и подставил друга

      Пьяный россиянин напугал прохожих купленной для ребенка игрушкой

      Бывшему главе российского города продлили арест

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше