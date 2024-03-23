Два человека погибли в результате обстрела ВСУ АГЗС в Херсонской области

Сальдо: два человека погибли при обстреле ВСУ АГЗС в Новой Маячке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) в Новой Маячке Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в результате обстрела начался пожар, два человека погибли. В настоящее время возгорание тушат спасатели, рассказал Сальдо.

Он добавил, что под обстрел также попал рынок в населенном пункте Старая Збурьевка. По словам Сальдо, три человека пострадали, одного из них госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ранее ВСУ обстреляли автобус в Каховке, внутри которого находились восемь человек. В результате атаки пострадал 78-летний мужчина, его доставили в больницу с множественными осколочными ранениями.