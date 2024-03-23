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08:13, 23 марта 2024Путешествия

Две авиакомпании вернут деньги отказавшимся лететь в Москву после теракта

«Уральские авиалинии» и «Ямал» вернут деньги отказавшимся лететь в Москву
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Две российские авиакомпании, «Уральские авиалинии» и «Ямал», вернуть деньги за билеты пассажирам, отказавшимся лететь в Москву после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на их пресс-службы.

«Уральские авиалинии» пообещали произвести вынужденный возврат полной стоимости за те билеты, которые были оформлены не позднее 22 марта, если перелет запланирован в период с 20:00 22 марта по 25 марта включительно.

Авиакомпания «Ямал» заявила, что пассажиры могут вернуть билеты без дополнительных сборов до 30 марта или оформить рейс на другие даты.

Ранее в РЖД разрешили пассажирам без сборов возвращать билеты на поезда из-за теракта в «Крокус Сити Холле». До 26 марта включительно все пассажиры, желающие отказаться от поездки, могут оформить возврат билетов, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без удержания сборов, пояснили в компании.

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      Марина Совина
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