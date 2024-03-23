Пассажирам разрешили без сборов вернуть билеты на поезда из-за теракта

РЖД разрешили до 26 марта возвращать билеты без сборов из-за теракта в «Крокусе»

Российские железные дороги (РЖД) разрешили пассажирам без сборов возвращать билеты на поезда из-за теракта в «Крокус Сити Холле», об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«До 26 марта включительно все пассажиры, желающие отказаться от поездки, могут оформить возврат билетов, в том числе приобретенных по невозвратному тарифу, без удержания дополнительных сборов», — уточнили в РЖД.

Там добавили, что это можно сделать на сайте, в мобильном приложении и в кассах дальнего следования.

Ранее Минтранс России заявил, что максимальный третий уровень безопасности действует на объектах транспорта. В ведомстве уточнили, что транспортные организации усилили взаимодействие с правоохранительными органами.

Вечером 22 марта в Москве перед концертом группы «Пикник» в «Крокус Сити Холле» произошла стрельба и начался пожар. По словам очевидцев, ее открыли из автоматического оружия, после чего среди посетителей началась паника.