Минтранс ввел максимальные меры безопасности после теракта в «Крокусе»

Минтранс России ввел максимальные меры безопасности после теракта в «Крокусе»

Министерство транспорта России заявило, что максимальный третий уровень безопасности действует на объектах транспорта. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

В Минтрансе уточнили, что транспортные организации усилили взаимодействие с правоохранительными органами.

«В связи с предпринимаемыми дополнительными мерами просим пассажиров заранее прибывать на вокзалы и в аэропорты, а также с пониманием относиться к проведению досмотровых мероприятий», — призвали в ведомстве.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с пятью неизвестными, держащими в руке автоматы. Также есть данные о пострадавших при атаке.