Экс-советник Пентагона указал на причастность ЦРУ к теракту в «Крокусе»

Экс-советник Пентагона Макгрегор допустил причастность ЦРУ к теракту в «Крокусе»

Экс-советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор допустил причастность Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и службы разведки Великобритании MI6 к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле». Своей точкой зрения он поделился в социальной сети X.

Эксперт указал, что злоумышленники могли быть «напрямую связаны с мусульманскими элементами, воюющими на стороне Украины». В то же время он не привел доказательств своему утверждению.

«Мало сомнений в том, что в этом были замешаны MI6/ЦРУ», — отметил Макгрегор.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен сообщил об осуждении теракта, случившегося в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он указал, что США осуждают терроризм и выражают солидарность с жителями России.