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19:26, 23 марта 2024Мир

Генсек ООН призвал страны объединиться для противостояния ИГ

Генсек ООН Гутерриш: страны должны сплотиться, чтобы ИГ не смогло возродиться
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что страны всего мира должны сплотиться и действовать сообща, чтобы «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) никогда не смогла возродиться. Трансляция пресс-конференции велась на сайте организации.

Отвечая на вопрос о возможных организаторах теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», генсек подчеркнул, что в ООН осуждают и считают категорически неприемлемым произошедшее.

«В этой связи призываем все страны взаимодействовать между собой, чтобы ИГ не смогло больше нанести удар где бы то ни было в мире», — заявил Гутерриш.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к гражданам в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Он назвал произошедшее кровавым и варварским событием, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чем не повинных людей. Он пообещал, что все причастные к теракту понесут справедливое наказание.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов, и начался пожар.

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      Варвара Кошечкина
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