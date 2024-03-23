Голикова оценила количество медикаментов и крови для пострадавших в «Крокусе»

Голикова: для помощи пострадавшим в «Крокусе» достаточно крови и медикаментов

Медикаментов, крови и перевязочных материалов достаточно для оказания помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом журналистам сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, ее оценку приводит ТАСС.

По ее данным, сейчас на лечении в стационарах находятся 107 человек, трое из них — дети. Больше половины пострадавших госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По неофициальным данным, жертвами стрельбы стали 150 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.