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16:25, 23 марта 2024Россия

Голикова оценила количество медикаментов и крови для пострадавших в «Крокусе»

Голикова: для помощи пострадавшим в «Крокусе» достаточно крови и медикаментов
Татьяна Голикова

Татьяна Голикова. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Медикаментов, крови и перевязочных материалов достаточно для оказания помощи пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом журналистам сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова, ее оценку приводит ТАСС.

По ее данным, сейчас на лечении в стационарах находятся 107 человек, трое из них — дети. Больше половины пострадавших госпитализированы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. По неофициальным данным, жертвами стрельбы стали 150 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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      Олеся Мицкевич
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