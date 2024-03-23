Каховка и часть Каховского округа остались без света и газа из-за обстрелов

Сальдо: Каховка и часть Каховского округа остались без света и газа

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале рассказал, что из-за обстрелов Каховка и часть населенных пунктов округа остались без газа и электричества.

По его данным, Каховский муниципальный округ 22 марта сильно пострадал из-за обстрелов со стороны Украины: были повреждены газораспределительные пункты и электроподстанции.

Кроме того, обстрелам дронами и снарядами подверглись села Любимовка, Васильевка, Чернянка. Жители не пострадали.

Отмечается, что ремонтно-восстановительные работы на газовом распределительном пункте запланированы на 25 марта.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили три беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над двумя российскими регионами.