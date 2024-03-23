Киев после задержания террористов отверг причастность к теракту в «Крокусе»

Советник Подоляк: Украина не имеет ни малейшего отношения к теракту в «Крокусе»

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк после задержания террористов в Брянской области в 100 километров от российско-украинской границы вновь отверг причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом он написал в соцсети X.

«Украина не имеет ни малейшего отношения к этому инциденту», — написал он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов и начался пожар.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом. По его словам, среди задержанных — четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе. Отмечается, что они не смогли доехать до границы с Украиной, так как были остановлены сотрудниками Пограничной службы ФСБ и МВД в Брянской области.