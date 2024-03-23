В России допустили осведомленность Латвии об организаторах теракта в «Крокусе»

Посольство РФ: Рига может знать организаторов теракта, так как не осудила его

Латвия может знать организаторов теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявило посольство России в Риге в Telegram.

В дипмиссии указали, что латвийские власти до сих пор не осудили теракт и не выразили соболезнования семьям жертв. «Все это наводит на мысль, что в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой и одобряют террор в отношении мирного населения нашей страны», — отметили в посольстве.