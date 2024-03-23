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21:25, 23 марта 2024Бывший СССР

В России допустили осведомленность Латвии об организаторах теракта в «Крокусе»

Посольство РФ: Рига может знать организаторов теракта, так как не осудила его

Латвия может знать организаторов теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом заявило посольство России в Риге в Telegram.

В дипмиссии указали, что латвийские власти до сих пор не осудили теракт и не выразили соболезнования семьям жертв. «Все это наводит на мысль, что в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой и одобряют террор в отношении мирного населения нашей страны», — отметили в посольстве.

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      Марина Совина
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