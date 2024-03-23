Посольство России в Риге пожаловалось на запрет полиции приносить цветы к зданию

В Латвии полиция запрещает гражданам приносить цветы к зданию посольства России

Власти Латвии не осудили теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» и запретили гражданам приносить цветы к посольству России. Об этом сообщает Telegram-канал дипмиссии.

Сотни жителей Латвии несут цветы и лампадки к стенам посольства в Риге в знак поддержки. Однако латвийская полиция запрещает им приближаться к зданию посольства, чтобы почтить память жертв теракта, жалуются в дипмиссии, а власти страны так и не выразили соболезнования семьям пострадавших.

«Все это наводит на мысль, что в Риге хорошо осознают, кто стоит за этой кровавой расправой и одобряют террор в отношении мирного населения нашей страны», — отметили в посольстве.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что США решительно осуждают теракт в «Крокус Сити Холле». Блинкен сказал, что Вашингтон осуждает терроризм во всех формах и проявлениях и солидарен с россиянами в связи с атакой на концертный зал.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар. По последним данным, жертвами теракта стали 133 человека.

