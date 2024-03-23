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10:44, 23 марта 2024Мир

МИД Афганистана высказался о теракте в «Крокус Сити Холле»

МИД Афганистана осудил теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Министерство внутренних дел (МИД) Афганистана «решительно осудило» террористический акт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Соответствующее высказывание появилось на странице представителя афганского ведомства Абдула Кахара Балхи в соцсети X, сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь афганского министерства иностранных дел при правительстве «Талибана» (признан террористическим движением и запрещен в РФ) заявил, что считает произошедший теракт «явным нарушением всех человеческих понятий».

Ранее генеральный секретарь Международной организации полиции (Интерпол) Юрген Шток заявил о готовности оказать поддержку расследованию теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Теракт в концертном зале произошел вечером 22 марта. Пока известно, как минимум, о пяти террористах, напавших на посетителей «Крокуса».

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      Олеся Мицкевич
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