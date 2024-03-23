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09:45, 23 марта 2024Мир

Интерпол заявил о готовности поддержать расследование теракта в «Крокусе»

Генсек Интерпола заявил о готовности помочь расследованию теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Международная организация полиции (Интерпол) готова оказать поддержку расследованию теракта, произошедшего в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом сообщил ее генеральный секретарь Юрген Шток на странице в соцсети X.

Генсек Интерпола осудил нападение на людей в «Крокус Сити Холл» и заявил о готовности помочь расследованию, проводимому российскими властями.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом в концертном зале Красногорска. В Пекине назвали случившееся «серьезным терактом».

Стрельба в «Крокус Сити Холл» произошла вечером в пятницу, 22 марта, перед выступлением группы «Пикник». На данный момент известно, как минимум, о пяти террористах.

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      Олеся Мицкевич
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