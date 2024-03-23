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00:00, 24 марта 2024Россия

Над Белгородской областью сбили 19 снарядов чешской РСЗО Vampire

МО РФ: над Белгородской областью сбили 19 снарядов чешской РСЗО Vampire

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Над Белгородской областью сбили 19 снарядов чешской РСЗО Vampire, сообщили журналистам в Минобороны России.

Отмечается, что ракетный удар был нанесен около 23:00 мск. «Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир". Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — говорится в сообщении министерства.

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Вечером 23 марта губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом и Белгородским районом система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 10 ракет. По его словам, в Белгороде в различные повреждения получили 10 частных жилых домовладений и один легковой автомобиль.

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      Марина Совина
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