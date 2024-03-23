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13:19, 23 марта 2024Россия

Опубликованы кадры допроса одного из подозреваемых в нападении на «Крокус»

Опубликован допрос задержанного под Брянском подозреваемого в теракте

В Сети появились кадры допроса одного из подозреваемых в теракте в Красногорске. Кадрами задержания, возможно, причастного к нападению на концертный зал поделился Telegram-канал «Рыбарь».

В опубликованном ролике видно, как сотрудники силовых структур опрашивают уроженца Таджикистана, стоящего на коленях. По словам источников, задержанный пытался скрыться от бойцов на дереве.

Ранее Telegram-канал Shot опубликовал фотографии расстрелянного в Брянской области «Рено Симбол», на котором передвигались четверо из шести подозреваемых в нападении на «Крокус Сити Холл». Внутри авто находились 37-летний Насридинов Махмадрасул, 51-летний Исмонов Ривожидин, 21-летний Сафолзода Шохинджонн и 29-летний Назаров Рустам.

В автомобилях обнаружили сменный рожок для АКМ, пистолет «ПМ», а также несколько удостоверений Республики Таджикистан. Фотографией поделился в соцсетях депутат Александр Хинштейн. МИД Таджикистана назвал информацию о причастности граждан республики к теракту в Подмосковье фейком.

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      Вячеслав Агапов
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