Опубликовано фото найденного в машине предполагаемых террористов оружия

Хинштейн опубликовал фото найденного в машине предполагаемых террористов оружия

В Сети появились снимки пистолета, обнаруженного в машине предполагаемых террористов, причастных к нападению на «Крокус Сити Холл». Фотографию найденного оружия опубликовал в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам парламентария, автомобиль, на котором передвигались подозреваемые в нападении на красногорский концертный зал, заметили ночью в районе деревни Хацунь Карачевского района Брянской области. Водитель машины проигнорировал требования стражей порядка остановиться и попытался скрыться.

В результате стрельбы автомобиль с подозреваемыми перевернулся, водителя задержали на месте, но трое его пассажиров пытались скрыться в лесополосе. Одного из них задержали около четырех часов утра, в розыске остальных задействованы все силовые ведомства. В салоне автомобиля «Рено» обнаружили пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ», а также паспорта граждан Таджикистана, сообщил Хинштейн.

После теракта в «Крокусе» в Брянской области был введен план «Перехват». На границе России и Украины в регионе выставили дополнительный контроль, чтобы сбежавшие из «Рено Симбол» не смогли скрыться из страны.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Неизвестные в камуфляжной форме захватили партер между вторым и третьим звонками и открыли стрельбу из автоматов перед выступлением группы «Пикник». Также они разбросали по зданию несколько зажигательных шашек — в здании прогремели взрывы и начался пожар.