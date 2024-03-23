Организаторов танцев обвинили в бездействии во время теракта в «Крокусе»

Baza: организаторы соревнований по танцам не остановили турнир во время теракта

Во время теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» организаторы танцевального турнира не остановили соревнования. Утверждения очевидцев публикует Baza в Telegram.

Очевидцы заявили, что организаторы соревнований по танцевальному спорту, которые проходили в здании, отказались остановить мероприятие. Они сослались на то, что во время мятежа Евгения Пригожина в июне 2023 года соревнования не останавливали.

Зрители соревнований и их участники начали волноваться из-за пожара и стрельбы. В итоге подростки в истерике убегали без верхней одежды и сами искали выход из здания.

При этом глава Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла Надежда Ерастова рассказала ТАСС, что благодаря слаженным действиям не пострадал ни один из участников соревнований. «Нам удалось вывести судей, руководство федерации вышло последними, убедившись, что никого нет из участников», — заявила она.

После того как стало известно о стрельбе, организаторы постарались заблокировать лифты и входы, а затем начали выводить людей. Ерастова также заявила, что среди участников конкурса «не было серьезной паники».

«Крокус Сити Холл» был атакован вечером 22 марта. Мужчины в камуфляже с автоматами вошли в здание и открыли прицельную стрельбу по тем, кто оказался внутри. Следственный комитет заявил, что, по последним данным, число жертв теракта увеличилось до 133 человек.