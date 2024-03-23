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18:49, 23 марта 2024Россия

Патриарх Кирилл совершил литию по невинно убиенным в Красногорске

Патриарх Кирилл в храме Христа Спасителя совершил литию по жертвам теракта
Патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл прервал богослужение в храме Христа Спасителя, чтобы совершить первую заупокойную литию о невинно убиенных в Красногорске в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости.

Патриарх Кирилл отметил, что христиане, когда происходят такие страшные события, делают то, что «соответствует христианскому призванию», — читают молитву. А именно молитву о безвинно убиенных людях. Потому он решил прервать богослужение с целью совершить первую литию с повиновением «безвинно убиенных наших братьев».

Патриарх отметил, что сейчас готовит официальный документ, связанный с этим приступным событием.

Ранее патриарх Московский и Всея Руси поручил усилить безопасность храмов Московской епархии после теракта в «Крокусе». По его словам, с введением в Москве уровня повышенной антитеррористической защищенности следует оперативно дать указания руководству приходов и монастырей о необходимости обеспечения повышенного уровня безопасности храмов и приходских строений.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме начали стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании случилось несколько взрывов и начался пожар.

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      Екатерина Кашурникова
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