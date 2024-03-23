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13:40, 23 марта 2024Россия

Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов Москвы

Патриарх Кирилл поручил усилить безопасность храмов после теракта в «Крокусе»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поручил усилить безопасность храмов Московской епархии после теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Русской православной церкви (РПЦ).

По его словам, с введением в Москве уровня повышенной антитеррористической защищенности следует оперативно дать указания руководству приходов и монастырей о необходимости обеспечения повышенного уровня безопасности храмов и приходских строений.

«Необходимо оперативно проверить обеспеченность храмов инженерно-техническими средствами охраны и квалифицированной физической защиты, а также проконтролировать работу противопожарной защиты зданий и помещений», — говорится в заявлении.

Ранее Патриарх Кирилл заявил, что произошедшее в «Крокус Сити Холле» поражает своим цинизмом и жестокостью. Глава Русской православной церкви (РПЦ) рассказал, что потрясен терактом, который унес множество жизней мирных людей. Он призвал не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться.

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      Семен Александров
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