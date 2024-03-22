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23:42, 22 марта 2024Россия

Патриарх Кирилл высказался о теракте в «Крокус Сити Холле»

Патриарх Кирилл: теракт в «Крокус Сити Холле» поражает цинизмом и жестокостью

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Произошедшее в «Крокус Сити Холле» поражает своим цинизмом и жестокостью. Об этом заявил Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, передает пресс-служба Московского патриархата.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) рассказал, что потрясен терактом, который унес множество жизней мирных людей. «Выражаю вам искренние соболезнования и сердцем скорблю вместе с вами», — заявил патриарх, призвав не терять веру, хранить мужество, силу духа и усердно молиться.

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла». В результате теракта, по предварительным данным, пострадали более 100 человек, 40 человек спасти не удалось.

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      Марина Совина
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