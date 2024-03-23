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06:49, 23 марта 2024Мир

Евросоюз призвали осудить теракт в «Крокус Сити Холле»

Постпредство РФ при ЕС призвало Брюссель осудить теракт в «Крокус Сити Холле»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Руководство евроинститутов, в частности, Евросовета, Еврокомиссии, Европарламента и бельгийского председательства в Совете ЕС должны осудить террористический акт в «Крокус Сити Холле» в Москве. Об этом заявил исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов. Его слова миссия публикует в Telegram-канале.

Он напомнил, что ранее Москва и Брюссель сотрудничали в области противодействия терроризму. «Мы очень много делали вместе, и это взаимодействие было эффективно», — указал он.

Дипломат напомнил, что ровно восемь лет назад, 22 марта 2016 года, террористы-смертники устроили взрывы в аэропорту и метро Брюсселя. Логвинов отметил, что Бельгия на себе испытала все ужасы терактов. «Настал тот самый момент, когда надо задуматься: есть общие угрозы, и ответы на них должны быть общими», — призвал он.

22 марта неизвестные открыли огонь по посетителям «Крокус Сити Холла». Затем в здании вспыхнул пожар.

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      Марина Совина
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