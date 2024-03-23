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02:34, 23 марта 2024Россия

Очевидец рассказал о вооруженных огнеметом террористах в «Крокусе»

Режиссер «Пикника» рассказал о вооруженных огнеметом террористах в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Террористы, атаковавшие здание «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, были вооружены не только стрелковым оружием, но и огнеметом. Об этом Telegram-каналу Mash заявил видеорежиссер, готовивший выступление группы «Пикник» в концертном зале и ставший очевидцем происшествия.

Мужчина по имени Иван рассказал, что большинство боевиков открыли огонь по людям из автоматов. Но у одного преступника было некое устройство, с помощью которого он поджигал кресла в зале.

Вечером 22 марта Центр общественных связей ФСБ России сообщил, что группа неизвестных в камуфляже открыла стрельбу по посетителям «Крокус Сити Холла» перед концертом группы «Пикник». В результате теракта, по предварительным данным, пострадали 145 человек, более 40 спасти не удалось.

Позднее на одежде одного из тел, доставленных из концертного зала в оперштаб на автобусе, нашли похожий на самодельное взрывное устройство предмет. На место были вызваны взрывотехники.

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      Марина Совина
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