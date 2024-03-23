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08:55, 23 марта 2024Силовые структуры

Россиянин изнасиловал школьницу и был осужден на 16 лет колонии строгого режима

В Краснодарском крае суд приговорил мужчину к 16 годам за изнасилование девочки

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Краснодарском крае суд приговорил 25-летнего мужчину к 16 годам колонии строгого режима за изнасилование 12-летней девочки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Мужчину признали виновным по статьям 131 («Изнасилование») и 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По версии следствия, 28 сентября 2022 года фигурант увидел на улице одного из хуторов Калининского района школьницу и начал ее преследовать. В какой-то момент он решил воспользоваться ее беспомощным состоянием и изнасиловал девочку. При этом он осознавал преступность своих действий — экспертиза признала его вменяемым.

Ранее Симоновский районный суд Москвы приговорил 44-летнего мужчину к 8,5 года лишения свободы за изнасилование своей знакомой в продуктовом магазине.

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      Варвара Митина
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