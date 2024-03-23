Стало известно о тщательной подготовке теракта в Крокусе

РБК: записи с камер говорят о подготовке и возможном боевом опыте террористов

Просмотренные записи с камер, расположенных в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске говорят о тщательной подготовке и возможном боевом опыте террористов. Об этом сообщают источники РБК.

Как стало известно правоохранительным органам, нападавшие хорошо ориентировались в здании и заранее продумали пути отхода. Следователи считают, что они готовились к теракту заранее. При отходе с места преступления они смешались с толпой граждан, выбегающих из помещений.

Часть видеозаписей не удалось восстановить — некоторые камеры были повреждены огнем или залиты во время тушения пожара. Однако сохранившиеся кадры говорят о том, что террористы изучили схему передвижения по зданию, они знали места нахождения сотрудников охраны и в первую очередь устранили их.

«Очевидно, что нападавшие имели стрелковую подготовку: вели огонь одиночными выстрелами, либо короткими очередями, во время стрельбы передвигались профессионально», — говорят источники.

Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус» случился вечером 22 марта. Вооруженные автоматами мужчины в камуфляжной форме захватили помещение и открыли огонь по посетителям. Позднее в здании прогремели взрывы и начался пожар.

По словам почетного президента Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергея Гончарова, охранники «Крокус Сити Холла» были вооружены только травматическим оружием, и потому ничего не могли противопоставить нападавшим. По словам эксперта, нападавшие спокойно подъехали к концертному залу на машине, расстреляли всех, кто стоял у них на пути, после чего вошли в здание.