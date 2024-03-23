Бессилие охраны «Крокуса» перед террористами объяснили

Ветеран «Альфы» Гончаров: охранники с травматами бессильны против автоматов

Охранники «Крокус Сити Холла», имевшие лишь травматическим оружием, не могли противостоять организованному вооруженному нападению. Бессилие перед террористами объяснил НСН почетный президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

По словам эксперта, нападавшие спокойно подъехали к концертному залу на машине, расстреляли всех, кто стоял у них на пути, после чего вошли в здание.

«Что могли сделать охранники? Они хорошие ребята, они знают свою работу, но против автомата или "Сайги" они совершенно бессильны», — объяснил Гончаров.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел вечером 22 марта. Несколько вооруженных людей в камуфляже захватили партер между вторым и третьим звонками перед выступлением группы «Пикник». Они открыли огонь по посетителям из автоматов и разбросали по зданию несколько зажигательных шашек.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников уже отчитался президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек. Часть из них пытался скрыться в направлении украинской границы. Их задержали в Брянской области после перестрелки.

