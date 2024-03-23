Стало известно о возможном ранении одного из стрелков в «Крокус Сити Холле»

Baza: один из стрелков в «Крокус Сити Холле» может быть ранен

Один из преступников, который устроил стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, может быть ранен. Об этом сообщает Baza.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, его площадь оценивается в более 12 тысяч квадратных метров. По информации ФСБ, врачи не смогли спасти 40 человек. Согласно неофициальным данным, пострадали 144 человека.

Ранее стало известно, что перед началом нападения к зданию подъехал микроавтобус, из которого выскочили шесть человек.