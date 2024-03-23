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00:35, 23 марта 2024Силовые структуры

Стало известно о возможном ранении одного из стрелков в «Крокус Сити Холле»

Baza: один из стрелков в «Крокус Сити Холле» может быть ранен

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Один из преступников, который устроил стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье, может быть ранен. Об этом сообщает Baza.

Вечером 22 марта неизвестные открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» перед концертом группы «Пикник». После этого в здании начался пожар, его площадь оценивается в более 12 тысяч квадратных метров. По информации ФСБ, врачи не смогли спасти 40 человек. Согласно неофициальным данным, пострадали 144 человека.

Ранее стало известно, что перед началом нападения к зданию подъехал микроавтобус, из которого выскочили шесть человек.

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