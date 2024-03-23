Церемония прощания с комментатором Уткиным завершилась в Москве

В Москве завершилась церемония прощания с комментатором Василием Уткиным

Церемония прощания с известным журналистом и комментатором Василием Уткиным завершилась в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента с места события.

Прощание с комментатором прошло в ритуальном зале ЦКБ при президенте России. На нем присутствовало множество известных личностей, в числе которых глава Российской премьер-лиги Александр Алаев, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, а также большое количество журналистов и бывших футболистов.

О том, что комментатор ушел из жизни, стало известно вечером 19 марта. Сообщалось, что врачи дважды пытались реанимировать Уткина, но спасти его им не удалось.