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16:41, 23 марта 2024Интернет и СМИ

Церемония прощания с комментатором Уткиным завершилась в Москве

В Москве завершилась церемония прощания с комментатором Василием Уткиным

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Церемония прощания с известным журналистом и комментатором Василием Уткиным завершилась в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента с места события.

Прощание с комментатором прошло в ритуальном зале ЦКБ при президенте России. На нем присутствовало множество известных личностей, в числе которых глава Российской премьер-лиги Александр Алаев, генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов, а также большое количество журналистов и бывших футболистов.

О том, что комментатор ушел из жизни, стало известно вечером 19 марта. Сообщалось, что врачи дважды пытались реанимировать Уткина, но спасти его им не удалось.

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      Олеся Мицкевич
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