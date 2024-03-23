В Кремле ответили на вопрос об обращении Путина в связи с терактом в «Крокусе»

Песков на вопрос об обращении Путина в связи с терактом в «Крокусе»: мы сообщим

Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, планируется ли обращение президента России Владимира Путина к гражданам в связи с терактом в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Его слова приводятся в Telegram-канале «Известий».

«Мы сообщим», — пообещал пресс-секретарь российского лидера.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» открыли стрельбу перед концертом группы «Пикник». Позднее очевидцы сообщили о трех стрелках в камуфляжной форме. Затем появились кадры с неизвестными, держащими в руке автоматы. На следующий день директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о задержании 11 человек. По его словам, среди задержанных — четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе.