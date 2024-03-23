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20:58, 23 марта 2024Россия

В Подмосковье предупредили о рассылке сообщений террористического характера

В Истре предупредили о рассылке жителям сообщений террористического характера
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Jason Goodman / Unsplash

В подмосковной Истре жителям с неизвестных номеров рассылаются сообщения террористического характера. Об этом предупреждает глава городского округа Истра Татьяна Витушева в Telegram.

Витушева предостерегла россиян от распространения фейков. По ее словам, с неизвестных телефонных номеров гражданам разных возрастов, включая детей, приходят сообщения, в которых содержатся угрозы жизни и здоровья людей. Такого рода сообщения рассылаются «с целью посеять панику и запугать граждан», уверена глава городского округа.

Чиновница просит при получении подобного сообщения сразу же заблокировать абонента, не вступая с ним в диалог, ни в коем случае не публиковать и не рассылать текст сообщения другим людям, а также связаться с Единой дежурной диспетчерской службой по телефону 112, рассказав о произошедшем.

Витушева заверила, что во всех образовательных организациях проводятся мероприятия, направленные на обеспечение безопасности, защиту жизни и здоровья обучающихся и сотрудников.

Вечером в пятницу, 22 марта, произошел теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске перед концертом группы «Пикник». Несколько человек в камуфляже ворвались в здание и открыли стрельбу по толпе. В «Крокусе» слышались взрывы, после чего начался пожар. Федеральная служба безопасности (ФСБ) заявила о задержании 11 человек, причастных к теракту.

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      Екатерина Кашурникова
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