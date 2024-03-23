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19:38, 23 марта 2024Силовые структуры

Подозреваемых в совершении теракта в «Крокусе» привезли в Москву

Подозреваемых в теракте в «Крокусе» доставили в Москву для следственных действий

Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

Задержанных по подозрению в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» привезли в Москву для проведения следственных действий. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что у следствия есть 48 часов для проведения всех необходимых оперативных действий, по истечении которых центральный аппарат Следственного комитета обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Ранее президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам подтвердил, что все четверо непосредственных исполнителей теракта в «Крокусе» найдены и задержаны. Глава государства заверил, что все причастные к теракту понесут самое суровое наказание.

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«Всего задержаны 11 человек, причастных к теракту. Сейчас идет работа по выявлению всех пособников террористов, тех, кто оснащал их транспортом, обеспечивал отходы от места преступления, обеспечивал оружием», — сообщил президент.

Теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Неизвестные в камуфляже ворвались в здание и открыли огонь, после прозвучало несколько взрывов, и начался пожар.

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      Анастасия Яланская
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