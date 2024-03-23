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19:51, 23 марта 2024Россия

Воробьев заявил об опознании 50 погибших в теракте в «Крокусе»

Губернатор Воробьев заявил об опознании 50 погибших в теракте в «Крокусе»
Андрей Воробьев

Андрей Воробьев. Фото: Татьяна Аверьянова / Коммерсантъ

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил об опознании 50 тел погибших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает ТАСС.

По словам губернатора, предварительно установлены личности 50 погибших во время теракта, совершенного 22 марта. Опознать предстоит еще десятки тел.

Ранее президент Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что ни одному из террористов, ни пособникам, снабжавшим их автомобилями, оружием, помогавшим в отступлении из «Крокуса», не удастся избежать самого сурового наказания. «Покараем всех», — сказал глава государства.

Также ранее стало известно, что задержаны все террористы устроившие стрельбу в Подмосковье. Они пытались прорваться к российско-украинской границе через Брянскую область.

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      Вера Владзиевская
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