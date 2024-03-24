Действия российских БПЛА по уничтожению техники ВСУ оценили

Forbes: российские БПЛА уничтожают лучшее оружие ВСУ в 80 километрах от фронта

Российские БПЛА быстро обнаруживают и уничтожают лучшее оружие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 80 километрах от линии фронта. Об этом пишет обозреватель Forbes Дэвид Акс.

Акс назвал март тяжелым месяцем для украинских войск ПВО, так как Украина потеряла ЗРК Patriot и NASAMS, а также штурмовые вертолеты Ми-17. Он отметил, что за два года специальной военной операции (СВО) способности российских БПЛА и артиллерии по выявлению и уничтожению техники ВСУ значительно улучшились и развиваются быстрыми темпами.

«Украинским командирам должно быть донельзя очевидно, что их войска и техника больше не находятся в безопасности в пределах 80 километров от линии фронта», — подчеркнул журналист. Он добавил, что российские войска применяют тактику «цепочки уничтожения» с обнаружением целью с помощью БПЛА и последующим ударом с воздуха или артиллерией.

Ранее бывший офицер ВСУ Игорь Лапин пожаловался на неуловимые российские дроны. Он подчеркнул, что Российская армия обладает беспилотниками, которые невозможно перехватить, пока ВСУ использует оружие прошлого века.