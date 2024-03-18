На Украине пожаловались на неуловимые российские дроны

Украинский экс-офицер Лапин: ВСУ не могут перехватить российские ударные дроны

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) не могут перехватить передовые российские ударные дроны типа «Орлан». Об этом заявил экс-офицер ВСУ Игорь Лапин в эфире YouTube-канала «Фабрика Новостей».

«Российские дроны типа "Орланов" висят очень высоко, мы их доставать обычными средствами не можем. Они корректируют "Ланцеты", которые поражают нашу технику. Кроме того, они дают координаты или команду и тогда уже на месте FPV-дронами бьют по нашей пехоте. Это оружие XXI века, а чем мы пытаемся им противостоять?» — рассказал он.

Украинский военный в отставке подчеркнул, что Российская армия обладает беспилотниками, которые невозможно перехватить системами радиоэлектронной борьбы, пока ВСУ использует оружие прошлого века. «Так мы в войне не победим», — резюмировал он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Вооруженные силы России в три раза превосходят ВСУ в тяжелой артиллерии. Он уточнил, что, пока украинские военные используют от 1,5 до 3,5 тысячи снарядов, российская сторона использует от 7,5 до 12 тысяч снарядов тяжелого калибра ежедневно.