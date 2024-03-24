Эксперт рассказал о неожиданности для западных политиков на Украине
Западные политики не ожидали быстрого уничтожения переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ) техники на Украине. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.
Лейрос прокомментировал продолжающуюся военную помощь Запада Украине. Он отметил, что объемы поставок Великобритании Киеву уменьшаются на фоне сокращения производственного потенциала страны.
«Проблема в том, что западные лидеры не ожидали, что уничтожение их техники произойдет так быстро», — подчеркнул эксперт. По его мнению, действия российских военных повлияли на способность оборонной промышленности НАТО своевременно производить технику, а также на боеспособность ВСУ. Лейрос добавил, что в конечном итоге западные политики прекратят поддержку Украины из-за нехватки техники.
Ранее бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос признал неспособность Запада помочь Украине с ПВО. Он подчекрнул, что европейские страны не были готовы к нехватке оружия на своих складах.