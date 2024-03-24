Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:16, 24 марта 2024Интернет и СМИ

Эксперт рассказал о неожиданности для западных политиков на Украине

InfoBRICS: на Западе не ожидали быстрого уничтожения своей техники на Украине

Фото: Nina Liashonok / Globallookpress.com

Западные политики не ожидали быстрого уничтожения переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ) техники на Украине. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

Лейрос прокомментировал продолжающуюся военную помощь Запада Украине. Он отметил, что объемы поставок Великобритании Киеву уменьшаются на фоне сокращения производственного потенциала страны.

«Проблема в том, что западные лидеры не ожидали, что уничтожение их техники произойдет так быстро», — подчеркнул эксперт. По его мнению, действия российских военных повлияли на способность оборонной промышленности НАТО своевременно производить технику, а также на боеспособность ВСУ. Лейрос добавил, что в конечном итоге западные политики прекратят поддержку Украины из-за нехватки техники.

Ранее бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос признал неспособность Запада помочь Украине с ПВО. Он подчекрнул, что европейские страны не были готовы к нехватке оружия на своих складах.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      В России начался общенациональный траур. Жертвами массового расстрела в «Крокус Сити Холле» стали 133 человека

      Спасшему более ста человек из «Крокуса» подростку вручат медаль мусульман

      Эксперт рассказал о неожиданности для западных политиков на Украине

      Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло

      Мужчина спас жену и дочь в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» и пропал

      Кучеров установил новый рекорд в НХЛ

      Захарова призвала считать уликой заявления США о непричастности Киева к теракту

      ВС России ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24

      На Украине заявили о повреждении припортовой инфраструктуры Дуная

      В Германии нашли заброшенный автосалон с нераспроданными автомобилями Lada

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше