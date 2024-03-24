Эксперт рассказал о неожиданности для западных политиков на Украине

InfoBRICS: на Западе не ожидали быстрого уничтожения своей техники на Украине

Западные политики не ожидали быстрого уничтожения переданной Вооруженным силам Украины (ВСУ) техники на Украине. Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос в статье для InfoBRICS.

Лейрос прокомментировал продолжающуюся военную помощь Запада Украине. Он отметил, что объемы поставок Великобритании Киеву уменьшаются на фоне сокращения производственного потенциала страны.

«Проблема в том, что западные лидеры не ожидали, что уничтожение их техники произойдет так быстро», — подчеркнул эксперт. По его мнению, действия российских военных повлияли на способность оборонной промышленности НАТО своевременно производить технику, а также на боеспособность ВСУ. Лейрос добавил, что в конечном итоге западные политики прекратят поддержку Украины из-за нехватки техники.

Ранее бывший верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Жан-Поль Паломерос признал неспособность Запада помочь Украине с ПВО. Он подчекрнул, что европейские страны не были готовы к нехватке оружия на своих складах.