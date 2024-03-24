Глава «Нафтогаза» заявил о повреждениях объектов на западе Украины

Глава «Нафтогаза» Чернышов заявил о повреждениях объектов на западе Украины

Глава компании «Нафтогаз Украина» Алексей Чернышов заявил о наличии повреждений объектов компании на западе страны. Об этом сообщает ТАСС.

В социальных сетях Чернышов написал, что имеются повреждения объектов группы «Нафтогаз» на западе страны. «Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», — отметил глава энергетической компании в социальных сетях. Какие объекты повреждены, Чернышов не уточнил.

В воскресенье, 24 марта, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил, что объект критической инфраструктуры дважды подвергался ракетным обстрелам, там начался пожар.