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13:32, 24 марта 2024Бывший СССР

Глава «Нафтогаза» заявил о повреждениях объектов на западе Украины

Глава «Нафтогаза» Чернышов заявил о повреждениях объектов на западе Украины

Фото: Christoph Soeder / Globallookpress.com

Глава компании «Нафтогаз Украина» Алексей Чернышов заявил о наличии повреждений объектов компании на западе страны. Об этом сообщает ТАСС.

В социальных сетях Чернышов написал, что имеются повреждения объектов группы «Нафтогаз» на западе страны. «Продолжаются работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», — отметил глава энергетической компании в социальных сетях. Какие объекты повреждены, Чернышов не уточнил.

В воскресенье, 24 марта, на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Глава Львовской области Максим Козицкий сообщил, что объект критической инфраструктуры дважды подвергался ракетным обстрелам, там начался пожар.

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      Алиса Дмитриева
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