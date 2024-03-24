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12:50, 24 марта 2024Бывший СССР

Власти Львовской области сообщили о повторном ударе по объекту инфраструктуры

Глава Львовской области Козицкий сообщил о новом ударе по пострадавшему объекту
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Roman Baluk / Reuters

Объект критической инфраструктуры, который был поврежден во время ракетного удара по Львовской области, попал под новый обстрел. Об этом в Telegram сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

По его словам, ранее на этом объекте начался пожар. Вместе с тем пожарных заранее предупредили об атаке, поэтому они переместились в безопасное место и не пострадали. В результате первого удара пострадавших тоже не было.

Глава областной военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил, что в результате атаки беспилотников повреждены тепловые и энергетические сети, а также линии электропередачи.

В результате в Кривом Роге без тепла остаются более 76 тысяч человек, несколько больниц и более 150 учебных заведений. В Никополе и районе вокруг него без электроэнергии оставались около десяти тысяч человек, однако к утру аварии удалось устранить. По словам Лысака, люди при падении обломков БПЛА не пострадали.

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      Платон Щукин
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