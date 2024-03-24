Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:11, 24 марта 2024Бывший СССР

В Днепропетровской области рассказали о повреждении энергообъектов

Глава ОВА Лысак рассказал о повреждении энергообъектов в Кривом Роге и Никополе
СюжетВзрывы в Киеве

Фото: Dnipropetrovsk Regional Military Civil Administration / Reuters

В Кривом Роге и Никополе Днепропетровской области Украины в результате атаки беспилотников повреждены тепловые и энергетические сети, а также линии электропередачи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава областной военной администрации (ОВА) региона Сергей Лысак.

По его словам, из-за перепада напряжения в Кривом Роге отключены несколько котельных. Без тепла остаются шесть больниц, более 150 учебных заведений и три тысячи домов, где проживают в общей сложности 76 тысяч человек.

В самом Никополе света лишились три тысячи домохозяйств, в районе — еще более 6,4 тысячи домов. К настоящему времени энергоснабжение восстановлено. Лысак указал, что падение обломков БПЛА не привело к жертвам и пострадавшим.

Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в Киеве и во Львове. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В России начался общенациональный траур. Жертвами массового расстрела в «Крокус Сити Холле» стали 133 человека

      Число пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» возросло

      Мужчина спас жену и дочь в ходе теракта в «Крокус Сити Холле» и пропал

      Кучеров установил новый рекорд в НХЛ

      Захарова призвала считать уликой заявления США о непричастности Киева к теракту

      ВС России ударили по атаковавшим Севастополь украинским Су-24

      На Украине заявили о повреждении припортовой инфраструктуры Дуная

      В Германии нашли заброшенный автосалон с нераспроданными автомобилями Lada

      В центре Москвы усилили меры безопасности

      Тысячи грузовиков застряли на границе Украины и стран ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше