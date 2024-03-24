В Днепропетровской области рассказали о повреждении энергообъектов

Глава ОВА Лысак рассказал о повреждении энергообъектов в Кривом Роге и Никополе

В Кривом Роге и Никополе Днепропетровской области Украины в результате атаки беспилотников повреждены тепловые и энергетические сети, а также линии электропередачи. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава областной военной администрации (ОВА) региона Сергей Лысак.

По его словам, из-за перепада напряжения в Кривом Роге отключены несколько котельных. Без тепла остаются шесть больниц, более 150 учебных заведений и три тысячи домов, где проживают в общей сложности 76 тысяч человек.

В самом Никополе света лишились три тысячи домохозяйств, в районе — еще более 6,4 тысячи домов. К настоящему времени энергоснабжение восстановлено. Лысак указал, что падение обломков БПЛА не привело к жертвам и пострадавшим.

Ранее сообщалось, что взрывы прозвучали в Киеве и во Львове. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что сработала система противовоздушной обороны (ПВО).