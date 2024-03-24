Гражданка Белоруссии погибла в результате теракта в «Крокусе»

Посольство Белоруссии подтвердило гибель гражданки страны в теракте в «Крокусе»

Гражданка Белоруссии погибла при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Посольство республики подтвердило гибель женщины в Telegram.

Представители посольства в Москве выразили соболезнования родным и близким погибших и попросили журналистов с уважением относится к личной жизни жертв трагедии.

«С прискорбием сообщаем, что в списках погибших в результате теракта в Красногорске 22 марта 2024 года значится гражданка Республики Беларусь 1978 года рождения», — рассказала пресс-служба посольства.

Еще один гражданин Белоруссии пострадал в результате теракта и находится в тяжелом состоянии в Боткинской больнице Москвы.

22 марта группа вооруженных мужчин напала на посетителей «Крокус Сити Холла», позже в здании прогремели взрывы и начался пожар. Все подозреваемые были задержаны. 24 марта в России объявлено днем общенационального траура.