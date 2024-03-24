Губернатор Севастополя сообщил о повреждении транспортной инфраструктуры

Глава Севастополя Развожаев: в городе повреждена транспортная инфраструктура

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram, что в результате ночной ракетной атаки в городе оказалась повреждена транспортная инфраструктура.

По его словам, повреждения получили пять катеров, три пассажирских и 13 школьных автобусов, один троллейбус и машина социального такси. Преимущественно у них выбиты стекла, у одного автобуса пробиты бампер и радиатор.

Глава Севастополя отметил, что в городе есть резерв пассажирского транспорта, поэтому повреждения на перевозки не повлияли.

Утром в воскресенье, 24 марта, Развожаев сообщил, что над Севастополем в ходе ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было сбито десять ракет. Он также назвал произошедшее самой массированной атакой за последнее время.