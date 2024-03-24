Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:51, 24 марта 2024Россия

Губернатор Севастополя сообщил о повреждении транспортной инфраструктуры

Глава Севастополя Развожаев: в городе повреждена транспортная инфраструктура

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram, что в результате ночной ракетной атаки в городе оказалась повреждена транспортная инфраструктура.

По его словам, повреждения получили пять катеров, три пассажирских и 13 школьных автобусов, один троллейбус и машина социального такси. Преимущественно у них выбиты стекла, у одного автобуса пробиты бампер и радиатор.

Глава Севастополя отметил, что в городе есть резерв пассажирского транспорта, поэтому повреждения на перевозки не повлияли.

Утром в воскресенье, 24 марта, Развожаев сообщил, что над Севастополем в ходе ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было сбито десять ракет. Он также назвал произошедшее самой массированной атакой за последнее время.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВС России поразили украинские Су-24, пускавшие ракеты по Севастополю. Власти назвали атаку на город самой массированной

      Сальдо заявил о прекращении попыток ВСУ форсировать Днепр

      Лавров заявил о готовности России вести честный диалог с Западом

      Опубликовано видео работы Путина в первые минуты после теракта

      Лидер «Пикника» обратился к пострадавшим в теракте

      Губернатор Севастополя сообщил о повреждении транспортной инфраструктуры

      Власти Львовской области сообщили о повторном ударе по объекту инфраструктуры

      Американский фигурист с русскими корнями установил рекорд на чемпионате мира

      SHAMAN выпустил песню в память о жертвах теракта в «Крокусе»

      Медведев назвал главной целью всех причастных к теракту в «Крокус Сити Холле»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше