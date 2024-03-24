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09:45, 24 марта 2024Россия

Власти назвали атаку на Севастополь самой массированной за последнее время

Губернатор Развожаев: средства ПВО сбили над Севастополем десять ракет

Фото: Ulf Mauder / Globallookpress.com

Над Севастополем в ходе ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) было сбито десять ракет. Об этом губернатор города Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram.

Он также назвал произошедшее самой массированной атакой за последнее время.

Губернатор уточнил, что в результате пострадали четыре человека — у них зафиксированы резаные раны и осколочные ранения. 65-летний местный житель после попадания осколка ракеты в торец дома на Ялтинской улице не выжил.

Развожаев попросил севастопольцев не приближаться к частям сбитых ракет, обнаруженных в городе, и сообщать о таких находках в экстренные службы. «Ну а тех, кто выкладывал видео работы [средств противовоздушной обороны], которое уже полетело по укропабликам, уже вычисляют органы. Это уголовно наказуемо», — напомнил он.

Ранее стало известно, что в районе улицы Щербака в Севастополе ребенок получил осколочное ранение. Также обломки упали в районе улицы Индустриальной.

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      Варвара Кошечкина
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