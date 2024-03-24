Лидер «Пикника» обратился к пострадавшим в теракте

Вокалист «Пикника» Шклярский принес соболезнования семьям пострадавших в теракте

Лидер рок-группы «Пикник» Эдмунд Шклярский обратился к семьям пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Ролик с видеообращением вокалиста опубликован на странице группы в социальной сети «ВКонтакте».

Шклярский обратился к людям, которые оказались так или иначе вовлечены в трагедию. «Понятно, что нет никаких слов, которые могут воскресить людей, утешить... Но мы приносим соболезнования родственникам. Единственное, что можно говорить о каком-то успокоении, но опять же — слов, которые могут воскресить, еще не найдено», — принес соболезнования артист.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области.

Ранее стало известно, что более пяти тысяч человек сдали кровь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле».