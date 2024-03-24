Тысячи россиян сдали кровь для пострадавших в «Крокусе»

ФМБА: более пяти тысяч человек сдали кровь для пострадавших в «Крокусе»

Более пяти тысяч человек сдали кровь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова в интервью каналу «Россия-24».

Она отметила, что центр крови ФМБА начал работу с 8:30. К полудню уже 460 доноров сдали кровь. Одномоментно кровь могут сдавать 58 человек в нескольких залах. Также организовано 12 дополнительных мест для приема доноров на улице при центре.

Скворцова отметила, что во второй половине дня спортивные сборные страны также приедут для сдачи крови. Кроме того, выездной мобильный блок ФМБА выехал в Министерство иностранных дел для организации донорского пункта для сотрудников ведомства.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. По последним данным Следственного комитета, в результате атаки погибли 115 человек. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны в Брянской области.